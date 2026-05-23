Haberler

Diyarbakır'da öğrencilerin yapay zeka desteğiyle hazırladıkları görseller sergilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da ortaokul öğrencileri, yapay zeka ve robotik kodlama ile hazırladıkları mozaik görselleri sergiledi. 2 yıllık çalışmayla 55 eser ortaya çıktı.

Diyarbakır'da ortaokul öğrencilerinin yapay zeka destekli görsel tasarımlarla hazırladığı eserler sergilendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu tarafından yürütülen "Kodlamadan Mozaiğe: Bir Dönüşümün Hikayesi Projesi" kapsamında hazırlanan çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin yapay zeka, robotik kodlama ve grafik tasarım alanlarında edindikleri bilgileri sanatsal üretime dönüştürdüğü projede, mukavva üzerine mozaik tekniğiyle hazırlanan görseller yer aldı.

Öğrenciler yaklaşık 2 yıldır sürdürdükleri çalışmayla yapay zeka desteğiyle oluşturdukları görselleri lazer kesim ve sabitleme teknikleriyle işleyerek hazırladı ve şimdiye kadar 55 görsel yaptı.

Sergiyle öğrencilerin teknoloji temelli üretim becerilerinin görünür hale getirilmesi ve çalışmaların daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

Kılıçdaroğlu’na memleketinde soğuk duş
Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi

Böylesi görülmedi! Köyün kara ile bağlantısı kesildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Biri Ankara gar katliamıyla bağlantılı 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Tek tek yakalandılar! Biri 109 kişinin öldüğü katliamla bağlantılı
Giresun'da 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada! Araçları biçen tır hiç fren yapmamış

İşte 5 kişinin öldüğü kaza anı! Araçları biçen tırın gelişine bakın
Paraya para demiyor! Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL

Paraya para demiyor, 30 sanide servet kazanıyor
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel 'En kısa sürede' dedi ama...

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti

Arda'dan yıldız isme veda! 5 yıllık macera resmen bitti