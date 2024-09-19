Diyarbakır'da Öğrenci Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

DİYARBAKIR'da nefes borusuna yiyecek kaçan 8'inci sınıf öğrencisi S.Ö., Beden Eğitmeni Öğretmeni Tahsin Yılmaz'ın heimlich manevrası sayesinde kurtuldu. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.15 sıralarında Bağlar ilçesinde bulunan Nuri Zekiye Has Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi S.Ö.'nün nefes borusuna yiyecek kaçtı. Olayı gören Beden Eğitimi Öğretmeni Tahsin Yılmaz, heimlich manevrası yapıp, öğrencisinin yeniden nefes almasını sağladı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalenin hayat kurtarabildiğini söyleyen Okul Müdürü Recep Zengin, öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için öğretmenlerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ilk yardım eğitimlerine yönlendirildiğini belirtti. Öğretmenin, öğrencisi S.Ö.'ye yaptığı müdahale ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,