Diyarbakır'da nevruz ateşi için 5 ton odun yakılacak

DİYARBAKIR'da yarın düzenlenecek nevruz kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. 5 ton odunun yakılacağı kutlamalar için 10 kilometreyi bulan bariyerler kurulurken, yaklaşık 12 bin polis görev yapacak.

Nevruz kutlamaları, yarın Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilecek. DEM Parti öncülüğünde yapılacak kutlamalarda 5 ton odunun yakılacağı öğrenilirken, 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerler kuruldu. Yaklaşık 12 bin polisin görev yapacağı alana katılımcılar, 6 ana giriş kapısında oluşturulacak 3 kademeli arama noktalarından geçirilerek alınacak. Nevruz Parkı'na çıkan Kamışlı Bulvarı ile Nevruz ve Evrim Alataş caddelerine de bariyerler yerleştirildi. Zırhlı araçların da konuşlandırılacağı alanda, sahne önüne de 3 metre yüksekliğinde tel örgü kuruldu. Görevliler dışında sahne alanına girişe izin verilmeyeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı