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Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

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DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi 252'nci Sokak'ta meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 AGV 578 ve 21 AIV 801 plakalı motosikletler kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklette bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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