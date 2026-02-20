Haberler

Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir motosikletin çarptığı 25 yaşındaki Muhammet Yakar, hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü gözaltına alındı, ancak serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde motosikletin çarptığı Muhammet Yakar (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 18 Şubat'ta akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Yakar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile Yakar yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammet Yakar, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakar, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETLİ SERBEST

Yeni evli olduğu öğrenilen Yakar'ın cenazesi, otopsinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Kazada hafif yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
TEM'de iki tır çarpıştı! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

TEM'de feci kaza! Sürücü araçta sıkıştı
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Teravih namazına giden gelin-kaynananın ölüm anı kamerada

Teravih namazına giden gelin-kaynananın ölüm anı kamerada
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''