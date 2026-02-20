Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde motosikletin çarptığı Muhammet Yakar (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 18 Şubat'ta akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Yakar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile Yakar yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammet Yakar, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakar, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETLİ SERBEST

Yeni evli olduğu öğrenilen Yakar'ın cenazesi, otopsinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Kazada hafif yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı