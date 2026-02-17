Haberler

Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü, yolcu ağır yaralı

Diyarbakır-Silvan kara yolunda gerçekleşen motosiklet kazasında sürücü İdris Demir hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DİYARBAKIR-Silvan kara yolunda kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü İdris Demir (33) öldü, arkasındaki yolcu da ağır yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Diyarbakır-Silvan kara yolu Karaçalı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, İdris Demir, kullandığı motosikletle, sola dönüş yapan plakası öğrenilemeyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle İdris Demir ve arkasında yolcu savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi, yolcu ise sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. İdris Demir'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Demir'in cansız bedeni, Sur ilçesindeki kırsal Kavaklıbağ Mahallesi'nde toprağa verildi.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin sola dönüş yaptığı sırada motosikletin çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
