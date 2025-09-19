Diyarbakır'da Modern Bekleme Salonları Hizmete Açıldı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesinde inşa edilen modern bekleme salonları törenle hizmete girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, cildiye, hematoloji, beyin cerrahi klinikleri ile Onkoloji ve Kalp Hastanesinde, hasta ve yakınları için inşa edilen modern bekleme salonlarının açılışı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, üniversitelerin sadece bilgi üreten değil aynı zamanda topluma dokunan, insana hizmet eden kurumlar olduğunu belirtti.

"Özellikle beyin cerrahi kliniği ve bekleme salonlarını yaptıran Yusuf Bulut ve ailesine teşekkür ediyorum. Bu kıymetli katkı, tüm iş dünyamıza örnek olmalıdır. Bizim için en değerli şey, bir çocuğun yüzündeki tebessüm, bir hastamızın 'şifa buldum' sözüdür. Bu hizmetler de işte bu amaçla hayata geçirilmiştir." ifadelerini kullanan Eronat, katkı sunanlara teşekkür etti.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ata Akıl da hastanenin her geçen gün önemli gelişmelere imza attığını kaydetti.

Akıl, "Hastaların olduğu kadar refakatçi ve hasta yakınlarının konforu da çok önemli. Onların da konfor anlamında rahat etmesi için bu salonu oluşturduk." dedi.

Açılışa, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul, akademisyenler ve hastane çalışanları katıldı.