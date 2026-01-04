Haberler

Diyarbakır'da "Misafir Anne Uygulaması" kapsamında hastaneye ulaştırılan iki anne adayı misafir ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da doğumu yaklaşan iki anne adayı, 'Misafir Anne Uygulaması' kapsamında hastanede misafir ediliyor. Yaz aylarında ulaşımın zorlaştığı kırsal bölgelerden gelen anne adayları, doğum süreçlerini rahat geçirmeleri için 'Anne Oteli'nde ağırlanıyor.

Diyarbakır'da doğumu yaklaşan iki anne adayı "Misafir Anne Uygulaması" kapsamında ulaştırıldıkları hastanede ağırlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında özellikle kış aylarında ulaşımın zorlaştığı kırsal bölgelerde anne ve bebek sağlığı için hastaneye ulaştırılan anne adayları "Anne Oteli"nde misafir ediliyor.

Bu kapsamda Çınar ilçesine bağlı Görece Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö ile Çatmadal Mahallesi'nde yaşayan G.A, doğumlarının yaklaşması üzerine sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası'na ulaştırıldı.

Doğum süreçlerini rahat atlatabilmeleri için anne adayları "Anne Oteli'nde misafir ediliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Bakanı vites yükseltti
İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü

İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi

Dünyanın konuştuğu fotoğraftaki detay satışları altüst etti
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Bakanı vites yükseltti
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!