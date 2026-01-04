Diyarbakır'da "Misafir Anne Uygulaması" kapsamında hastaneye ulaştırılan iki anne adayı misafir ediliyor

Diyarbakır'da doğumu yaklaşan iki anne adayı "Misafir Anne Uygulaması" kapsamında ulaştırıldıkları hastanede ağırlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında özellikle kış aylarında ulaşımın zorlaştığı kırsal bölgelerde anne ve bebek sağlığı için hastaneye ulaştırılan anne adayları "Anne Oteli"nde misafir ediliyor.

Bu kapsamda Çınar ilçesine bağlı Görece Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö ile Çatmadal Mahallesi'nde yaşayan G.A, doğumlarının yaklaşması üzerine sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası'na ulaştırıldı.

Doğum süreçlerini rahat atlatabilmeleri için anne adayları "Anne Oteli'nde misafir ediliyor.