Diyarbakır'da Minibüste 9,5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Diyarbakır'da bir hastane bahçesindeki minibüste yapılan aramada, 15 parça halinde toplam 9,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da hastane bahçesindeki minibüste yapılan aramada, 9 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucuyu sevk etmek isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda bir hastane bahçesindeki minibüste yapılan aramada, 15 paket halinde 9 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.