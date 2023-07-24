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Diyarbakır'da minibüs ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

4. Sanayi Sitesi kavşağında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 S 4053 plakalı yolcu minibüsü ile 34 ADD 203 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hamdullah Zengin - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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