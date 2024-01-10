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Diyarbakır'da minibüs markete girdi: 5 öğrenci yaralandı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan minibüs bir markete girdi ve 5 öğrenci yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.

Mehmet K. yönetimindeki 21 EN 834 plakalı minibüs, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girdi.

Kazada, marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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