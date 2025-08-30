Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 16 Yaralı

Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 16 Yaralı
Diyarbakır-Eğil kara yolunda meydana gelen minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR- Eğil kara yolunda minibüsün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşama doğru Diyarbakır-Eğil kara yolunda meydana geldi. İlçeye gezi amacıyla Adıyaman'dan gelenleri taşıyan M.G. idaresindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
