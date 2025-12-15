Haberler

Diyarbakır'da markete patlayıcı madde atıp kaçan 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir markete patlayıcı madde atan 18 yaşından küçük iki şüpheli, polis operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, patlama sonrası markette hasar meydana geldi.

DİYARBAKIR'da, bir markete patlayıcı madde atarak kaçan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, 11 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Bir markete patlayıcı madde atıldı. Saldırı sırasında markette bulunan iş yeri sahibi S.D. yara almadan kurtulurken, şüpheli ise kaçtı. Patlama nedeniyle markette hasar oluştu. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzü kapalı şüphelinin kapısını açtığı marketten içeri patlayıcı madde atıp kaçtığı, bir süre sonra patlamanın meydana geldiği ve yangın çıktığı, iş yerinin yanından geçen bir kadının da patlama sırasında kırılan camlardan etkilenip, hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Ayrıca, çevredekilerin marketin içine girip, bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olaya karıştığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 yaşından küçük 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise 2 maske, 1 şarjör ve 25 silah fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
