Diyarbakır'da manda yetiştiriciliğiyle ilgili sempozyum düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ev sahipliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi koordinasyonunda, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (GAP UTAEM) "2. Diyarbakır Manda Yetiştiriciliği Sempozyumu" düzenlendi.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Diyarbakır'ın hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer aldığını söyledi.

İlin 593 bin 422 büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de 6'ncı, 2 milyon 302 bin 645 küçükbaş hayvan varlığıyla 4'üncü, 17 bin 345 manda varlığıyla ise 2'nci sırada bulunduğunu ifade eden Alan, şunları kaydetti:

"Bu tablo, ilimizin hayvancılıktaki gücünü açıkça göstermektedir. Özellikle manda varlığımızdaki artış hepimizi gururlandırmaktadır. 2002 yılında sadece 3 bin 502 olan manda sayımız, ilimizde yürütülen ıslah çalışmaları ve sağlanan destekler sayesinde 2026 yılı itibarıyla 17 bin 345'e ulaşmıştır. Bakanlığımızın destekleri ve TAGEM öncülüğünde yürütülen manda ıslah projeleriyle ülkemizde manda yetiştiriciliğini daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz."

Alan, 2024'te Tarımsal Üretim Planlama Modeli'ne geçildiğini ve yeni modelle doğrudan malaklara destek verilmeye başlandığını bildirdi.

Geçen yıl ise üreme parametreleri buzağıya göre daha düşük olan mandalar için buzağı desteğinin iki katı oranında destek sağlandığını dile getiren Alan, "2024 ve 2025 yıllarında toplam bin 331 yetiştiricimize, 4 bin 181 baş malağa karşılık 12 milyon 150 bin 123 lire destekleme ödemesi yaptık." dedi.

GAP UTAEM Müdürü Kudret Berekatoğlu da manda yetiştiriciliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılar programda sunumlar yaptı.

Programa, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Recep Birtane, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile teknik personel katıldı.