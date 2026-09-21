Diyarbakır'da Lice ve Kulp'ta jandarma 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha etti.

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(DİYARBAKIR) - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 570 personelin katılımı ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda ele geçirilen 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde, "Yasa dışı kenevir ekimi ile mücadele eylem planı" kapsamında 64 operasyonel tim, 570 personelin katılımı ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde, 'Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında 64 operasyonel tim, 570 personelin katılımı ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi. 15 kg esrar ele geçirildi. Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA