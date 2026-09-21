Haberler

Diyarbakır'da Lice ve Kulp'ta jandarma 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha etti.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da Lice ve Kulp'ta jandarma 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha etti.
Güncelleme:
+94 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde 570 personelle düzenlenen operasyonda 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildiğini bildirdi. Operasyonda 99 yasa dışı kenevir ekim alanı imha edilirken 15 kg esrar ele geçirildi.

(DİYARBAKIR) - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 570 personelin katılımı ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda ele geçirilen 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde, "Yasa dışı kenevir ekimi ile mücadele eylem planı" kapsamında 64 operasyonel tim, 570 personelin katılımı ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde, 'Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında 64 operasyonel tim, 570 personelin katılımı ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi. 15 kg esrar ele geçirildi. Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
Ağzını açtı petrol fiyatları geriledi! Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali

Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali
Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

5 gollü şahane maça damga vuran görüntüler!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler

Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor
Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı

Fon soruşturmasında 15 yeni gözaltı
Almanya'da sandık şoku! Aşırı sağcı AfD bir eyaleti daha kazandı, Merz'in partisi baraj altında kaldı

Aşırı sağ bir eyaleti daha aldı! Merz'in partisi baraj altında
Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama
Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki

Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki
İzmir, AK Parti'ye mi geçiyor? Aldığı son kulisi canlı yayında açıkladı

Aldığı bomba kulisi açıkladı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor