Diyarbakır'da Kuyuya Giren 4 Kişi Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusuna giren 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1) DİYARBAKIR'DA TEMİZLİK İÇİN KUYUYA GİREN 4 KİŞİ ÖLDÜ (4)
CENAZELER ÇIKARILDI
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusuna giren ve karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Savcılık işlemlerinin ardından cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 200 ppm ve daha fazlasının ölüme yol açtığı karbonmonoksit değerinin kuyuda yapılan ölçümlerde 500 ppm olarak ölçüldüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
