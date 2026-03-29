Çarşaf giyip soygun için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibini yaralayan şüpheliler yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çarşaf giyerek kuyumcuya giren 3 şahıs, iş yeri sahibini silahla tehdit edip kasasını açmasını istedi. Direnmesi üzerine iş yeri sahibi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde çarşaf giyerek kuyumcuya giren ve kasayı açmasını istedikleri iş yeri sahibini direnince ayağından vurup kaçan 3 şüpheli ile onlara yardım eden kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda meydana geldi. Kuyumcu F.Ç., iş yerini açtığı sırada çarşaf giyen 3 erkek, içeri girdi. Şüpheliler, F.Ç.'yi silahla tehdit edip gömülü olan gizli kasayı açmasını ve altınları vermesini istedi. İş yeri sahibi F.Ç., karşı çıkınca şüphelilerle arasında boğuşma yaşandı. Arbedede şüpheliler, F.Ç.'yi ayağından tabancayla vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ç., ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.Ç. tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Bismil Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheli ve onlara yardım eden 1 kişiyi ilçeye bağlı Kırsal Üçtepe Mahallesi'nde yakaladı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu

Zerre pişmanlığı yok! İşte annesini döverek öldüren avukatın cezası
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi çok tartışılacak cinsten
Patron çıldırdı! Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı için dev prim

Patron çıldırdı! Dursun Özbek'ten dev karar