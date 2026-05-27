Kurbanlık yüklü kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı

DİYARBAKIR'da kurbanlık taşıyan kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 21 KE 013 plakalı kurbanlık taşıyan kamyonet ile 02 ABY 326 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı