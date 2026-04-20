Diyarbakır'da Otomobil Kaldırıma Çarptı: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

DİYARBAKIR'da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp yan yattı. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Urfa Bulvarı Tesisler Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AHZ 096 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan yatan otomobildeki sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı