DİYARBAKIR'DA KONTEYNER KENTTE 3 GÜN SÜRECEK BİLİM ŞENLİĞİ

DİYARBAKIR'da depremzedeler için kurulan konteyner kentte TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 3 gün sürecek olan 'Oyunla Alanlara, Umutla Yarınlara' bilim şenliği, törenle başladı.

DİYARBAKIR'da depremzedeler için kurulan konteyner kentte TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 3 gün sürecek olan 'Oyunla Alanlara, Umutla Yarınlara' bilim şenliği, törenle başladı.

TÜBİTAK'ın destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek 'Oyunla Alanlara, Umutla Yarınlara' isimli bilim şenliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için kurulan Kayapınar ilçesindeki geçici barınma merkezi olan konteyner kentte düzenlenen törenle başladı. 26 farklı atölyeden oluşturulan etkinliğin açılış törenine Kaymakam Arif Karaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erden, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Süleyman İlge, depremzede çocuklar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenci folklör ekibinin halay gösterisiyle başlayan törende konuşan Kaymakam Karaman, bilimin peşinden her koşulda gidilmesi gerektiğini ifade ederek, 'Depremin hasarını hisseden vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Burası depremden sonra oluşturulmuş geçici yaşam merkezidir. Bugün atılan küçük adımları büyüterek devam edeceğiz' diye konuştu.

Kentte evleri hasar alan ve konteyner kente ailesiyle birlikte yerleşen 9 yaşındaki Bedirhan buyruk, etkinlikte çok eğlendiğini belirterek, 'Biz burada konteynerde kalıyoruz. Çocuklar için burada şenlik yaptılar ve bu çok iyi oldu. Burada eğleniyoruz. Stantlarda hareket eden mısırları, robotları görüyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz' dedi. (DHA)