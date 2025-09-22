Haberler

Diyarbakır'da Kırsalda Çıkan Örtü Yangınına Müdahale Başlatıldı

Silvan ilçesi Eskiocak köyü mevkisinde çıkan örtü yangınına, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının söndürülmesi için 155 personel ve 43 araç görevlendirildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan örtü yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Silvan kırsalındaki Eskiocak köyü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi ile Silvan, Kulp ve Hazro belediyelerinden itfaiye, Karayolları ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlere 155 personel ve yaklaşık 43 araçla müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara iki helikopter de destek veriyor.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
