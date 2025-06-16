Diyarbakır'da Kırsal Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Kırkpınar Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı düşünülüyor ve 15 hektarlık alan yandı.

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsal Kırkpınar Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dicle ilçesi kırsal Kırkpınar Mahallesi kırsalında, 17.30 sıralarında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dicle Belediyesi'ne ait iş makineleri de bölgeye yönlendirildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

15 HEKTAR ALAN YANDI

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde izleyen Dicle Belediyesi Eş Başkanı Aysel Baran, yangının yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olduğunu ifade ederek, "Şu anda olay yerindeyiz. Bize gelen ilk bilgide 2 saat önce elektrik direğinden çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu şeklindeydi. Belediyemizin iş makinesi, zabıta ekiplerimizle birlikte olay yerinde yangını söndürmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 15 hektar alan yandı" dedi.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-GıyasettinTETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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