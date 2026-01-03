Haberler

Diyarbakır'da KGYS kameralarıyla tespit edilen trafik ihlallerine ceza

Güncelleme:
Diyarbakır'da yapılan trafik denetimlerinde KGYS kameraları aracılığıyla kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Hatalı park, makas atma ve emniyet kemeri takmama gibi ihlallerle ilgili tespitler yapıldı.

DİYARBAKIR'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden yapılan denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince KGYS kameraları aracılığıyla yürütülen çalışmalarda; hatalı park, makas atma, yaya geçidi ihlali, kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değiştirme, kask kullanmama ve emniyet kemeri takmama gibi ihlalleri yaptığı belirlenen sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

