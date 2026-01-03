Diyarbakır'da KGYS kameralarıyla tespit edilen trafik ihlallerine ceza

DİYARBAKIR'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden yapılan denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince KGYS kameraları aracılığıyla yürütülen çalışmalarda; hatalı park, makas atma, yaya geçidi ihlali, kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değiştirme, kask kullanmama ve emniyet kemeri takmama gibi ihlalleri yaptığı belirlenen sürücüler hakkında işlem yapıldı.