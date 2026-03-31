Diyarbakır'da "Kesişen Yollar" sergisi açıldı

Diyarbakır'da 'Kesişen Yollar' sergisi açıldı
Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen sergide 24 öğrencinin 30 eseri sanatseverlerle buluşturuldu. Sergi, farklı zaman ve mekanlarda yolları kesişen sanatçıların üretim sürecini yansıtıyor.

Diyarbakır'da öğrencilerin hazırladığı "Kesişen Yollar" sergisi açıldı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide farklı okullarda 24 öğrencinin yaptığı 30 resim beğeniye sunuldu.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Öznur Mehmetoğlu, sergide eserleri yapan öğrencilerin farklı zaman ve mekanlarda yollarının kesiştiğini, bu karşılaşmaların ortak bir üretim sürecine zemin hazırladığını ifade etti.

Mehmetoğlu, bu buluşmaların her bir sanatçının farklı deneyim ve bakış açılarını bir araya getirerek serginin ana temasını şekillendirdiğini dile getirdi.

Açılışın ardından davetliler sergiyi gezerek Mehmetoğlu'ndan bilgi aldı.

Sergi, 5 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
