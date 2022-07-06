DİYARBAKIR'DA, KAYIP ŞİZOFRENİ HASTASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI - Haberler

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DİYARBAKIR'DA, KAYIP ŞİZOFRENİ HASTASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kaybolan şizofreni hastası Mehmet Kuru (50) için AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kaybolan şizofreni hastası Mehmet Kuru (50) için AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinden çıkan Mehmet Kuru, geri dönmeyince yakınları çevrede arama yaptı. Mahallelinin de yardımıyla yapılan aramadan sonuç elde edemeyen yakınları, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı ve iz takip köpeklerinin de yer aldığı arama çalışması devam ediyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Kuru AFAD Güncel Haberler

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