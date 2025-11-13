Diyarbakır'da Kayıp Polis Memuru İsmail Tarhan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra cansız bedenine ulaşılan polis memurunun cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

İsmail Tarhan'ın cenazesi, Cihanbeyli ilçesine getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Tarhan'ın cenazesi, Böğrüdelik Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İsmail Tarhan, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 Kasım'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmiş, 6 Kasım'da doktorların izni olmadan hastaneden ayrılmıştı.

Tarhan'dan haber alamayan ailesi, Çarşı Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusu yapmış, İl Emniyet Müdürlüğünden Çevik Kuvvet ve Özel Harekat birimleri, su altı arama kurtarma ile AFAD ekiplerince hastane çevresi, Dicle Nehri ve bölgedeki göletlerde yapılan aramada Tarhan'ın cansız bedeni Dicle Nehri yakınlarındaki sazlık alanda bulunmuştu.