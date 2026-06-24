Diyarbakır'da kaybolan 76 yaşındaki kişinin cansız bedeni arazide bulundu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkan 76 yaşındaki Kadri Zengin'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmasında, yaşlı adamın cansız bedeni arazide bulundu. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 76 yaşındaki kişinin cansız bedeni arazide bulundu.
Ağaçkorur Mahallesi'nde dün hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Kadri Zengin'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu Zengin'in cansız bedeni arazide bulundu.
Zengin'in cenazesi otopsi için Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Aziz Aslan