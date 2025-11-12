Diyarbakır'da kaybolan polis memurunun cansız bedeni bulundu
Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kaybolan 35 yaşındaki polis memuru İsmail Tarhan'ın cansız bedeni Dicle Nehri kıyısındaki sazlık alanda bulundu. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Diyarbakır'da tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail Tarhan'ın (35), Dicle Nehri kıyısındaki sazlık alanda cansız bedeni bulundu. Tarhan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Soruşturma sürüyor.
Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel