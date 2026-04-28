Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki Yazgül bulundu / Ek görüntü

ARAZİDE SAĞ BULUNDUDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dışarıda kardeşleriyle oynarken kaybolan Yazgül K. için evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalı ile arazide arama yapıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dışarıda kardeşleriyle oynarken kaybolan Yazgül K. için evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalı ile arazide arama yapıldı. Yapılan çalışmalarla Yazgül K., arazide sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yazgül K.'nin, ambulansta kontrolleri yapıldı.

'KARDEŞLERİ DE FARK ETMEMİŞ'

Yazgül K.'nin amcası Mehmet Cevher K., "Öğle civarında kaybolmuş. Annesi evde iş yaparken çocuk dışarıda kardeşleriyle oynuyor. Çocuğun olmadığını fark etmiş ve aramış. Bulamayınca babasını aramış. Babası Hatay'da inşaat işçisi. Babası da bize haber verdi 'Çocuk yok' diye. Ben de yetkilileri aradım. Kardeşleri de fark etmemiş" dedi.

Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı

Toplantıdan sonuç çıktı! Ankara'da 9 gündür süren kriz çözüldü
Haberler.com
500

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip

Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba

Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip

Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti

İstanbul'dan o şehrimize artık 1.5 saatte gidilecek
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı

"Kabe'de hacılar" ilahisiyle ünlenen ismin görüntüsü tartışma yarattı