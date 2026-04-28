Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki Yazgül bulundu / Ek görüntü

ARAZİDE SAĞ BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dışarıda kardeşleriyle oynarken kaybolan Yazgül K. için evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalı ile arazide arama yapıldı. Yapılan çalışmalarla Yazgül K., arazide sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yazgül K.'nin, ambulansta kontrolleri yapıldı.

'KARDEŞLERİ DE FARK ETMEMİŞ'

Yazgül K.'nin amcası Mehmet Cevher K., "Öğle civarında kaybolmuş. Annesi evde iş yaparken çocuk dışarıda kardeşleriyle oynuyor. Çocuğun olmadığını fark etmiş ve aramış. Bulamayınca babasını aramış. Babası Hatay'da inşaat işçisi. Babası da bize haber verdi 'Çocuk yok' diye. Ben de yetkilileri aradım. Kardeşleri de fark etmemiş" dedi.

Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı