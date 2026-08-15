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Diyarbakır'da öldürme olayında 2 tutuklama

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DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı ateşli silahla kasten öldürme olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı ateşli silahla kasten öldürme olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 5 Ağustos'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı ateşli silahla kasten öldürme olayı sonrası yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.D. ile suça sürüklenen çocuk S.F. isimli şüpheliler, yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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