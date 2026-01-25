Karlı arazide otomobili ile drift yapan sürücü kamerada
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sürücünün karla kaplı arazide yaptığı drift anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, aracıyla karlı boş arazide drift yaptı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel