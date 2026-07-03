Haberler

Diyarbakır'da kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Sur'da iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada Erdoğan G. hayatını kaybetti, şüpheli kardeş Engin G. gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Cami Nebi Mahallesi Önen Sokak'ta dün Erdoğan G. ile Engin G. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Engin G, kardeşi Erdoğan G'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erdoğan G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan Engin G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Aydın Arık
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
Fransa'da hazirandaki sıcak hava dalgasında bir haftada 2 bini aşkın ölüm kaydedildi

Fransa'da aşırı sıcak alarmı: Bir haftada 2 bin fazladan ölüm
İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama

Türkiye'yi sarsan iddia! Merakla beklenen açıklama geldi
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı