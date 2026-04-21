Karacadağ İlkokulu'na 2.500 Kitap Kapasiteli Kütüphane

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Karacadağ İlkokulu'nda kurulan kütüphane hizmete girdi.

Diyarbakırlı şair ve yazar Devran Sinanoğlu'nun yürüttüğü "Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız" projesi kapsamında Karacadağ İlkokulu'nda kurulan 2 bin 500 kitap kapasiteli kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Sinanoğlu, projenin 5. yılına ulaştığını ve çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Okullara yalnızca okuma kitapları değil, derslere yardımcı kaynaklar da ulaştırdıklarını ifade eden Sinanoğlu, kitapların Milli Eğitim Bakanlığının tavsiye listesine uygun olduğunu kaydetti.

Kampanya kapsamında bağışçılardan nakdi destek kabul etmediklerini vurgulayan Sinanoğlu, kitap bağışı çağrısında bulundu.

Sinanoğlu, "Aydınlığa ulaşmanın yolu bilgiden, bilgiye ulaşmanın yolu ise okumaktan geçer. Daha aydınlık bir gelecek için kitap okumalı ve okutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kantar ile şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
