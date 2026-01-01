Haberler

Diyarbakır'da kar esareti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeni Hal'de kar yüküne dayanamayarak çökme meydana geldi. 13 araç hasar gördü. Ayrıca, Oğlaklı Mahallesi'nde bir yolcu otobüsü yolda kaldı.

SEBZE HALİNDE BAZI ÇATILAR ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Yeni Hal'de bazı iş yerlerinin çatısı, üzerlerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çatıların altındaki 13 araçta hasar meydana geldi.

Öte yandan Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde yolcu otobüsü yolda kaldı. Ambulansın kaygan yolda ilerlemekte güçlük çektiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber ve Görüntü: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
