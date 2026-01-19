Haberler

Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu; uçuşlar iptal edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Uçuşlar iptal edilirken, bazı kazalar da meydana geldi. Meteoroloji, bölge genelinde kar yağışlarının devam edeceğini bildirdi.

DİYARBAKIR'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent beyaza büründü, uçuşlar iptal edildi, bazı noktalarda kazalar meydana geldi.

Kent, gece saatlerinde başlayan, sabah etkisini artıran kar yağışı nedeniyle beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, sabah saatlerinde işe gidenler, araçlarının üzerindeki ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. İş yerinin önünü temizleyen Hikmet Savaş, "Bu sabah karla uyandık. Kar berekettir, kaldırımları temizledik. Havalar soğuktur" dedi. Bazı bölgelerde biriken kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler zaman zaman yollarda güçlükle ilerlerken, bazı noktalarda kazalar meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde, Karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda kar temizleme çalışması yürüttü.

METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA

Diğer yandan Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Siirt ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği kaydedildi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi

Ülkede OHAL ilan edildi! 300 ev küle döndü, ölü sayısı bilinmiyor