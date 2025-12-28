Haberler

Diyarbakır'da Kar Yağışı: Ambulans Kırsal Mahalleye Ulaştırıldı

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hani ve Çermik ilçelerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kulp ilçesindeki bir ambulans, hasta almaya giderken yolda kaldı, ekiplerin çalışmaları sonucunda hastaya ulaşıldı.

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hani ve Çermik ilçelerinde etkili olan kar yağışı, kırsal mahalle yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan bazı yolların ulaşıma açılması için çalışmaları gece saatlerinde de devam ettirdi.

Kulp ilçesine bağlı kırsal Dolun Mahallesi'nde bir hastayı almaya giden ambulansın yolda kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yaklaşık 20 kilometrelik yolun kardan temizlenmesiyle ambulansın mahalleye ulaşması sağlandı ve hasta ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
