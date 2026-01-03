Haberler

Diyarbakır -Yolu kapanan mezradaki hastaya traktörle ulaştılar

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan 59 yaşındaki hasta, 112 Acil Sağlık Ekibi ve köylülerin yardımıyla tractörle hastaneye ulaştırıldı.

DİYARBAKIR'da etkili olan kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hasta için sağlık ekipleri, traktörle bölgeye ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kayapınar ilçesi kırsal Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında sabah saatlerinde fenalaşan 59 yaşındaki erkek hasta için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine Merkez 15 No'lu 112 Acil Sağlık Ekibi, köylülerin desteğiyle traktörle, hastaya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan hasta, yine traktörle ambulansa taşındı. Ambulanstaki değerlendirme ve gerekli müdahalelerin ardından hasta, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
