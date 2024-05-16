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Diyarbakır'da Kamyonetlerin Çarpışması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

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Diyarbakır-Eğil kara yolu Oyalı Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, 2 kamyonet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazada hayvanlar da telef oldu.

Diyarbakır'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Eğil kara yolu Oyalı Mahallesi mevkisindeki Baver mezrası yol ayrımında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DIT 747 plakalı kamyonet ile hayvan yüklü 47 KB 923 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile 1 kişi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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