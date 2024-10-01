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Diyarbakır'da Kamyon Kaza Yaptı: Sürücü Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da Kamyon Kaza Yaptı: Sürücü Ağır Yaralandı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 15 metre yüksekliğindeki Kızılçubuk Köprüsü'nden düşen kamyonun sürücüsü Nezir Y., ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 15 metre yüksekliğindeki Kızılçubuk Köprüsü'nden düşen kamyonun şoförü Nezir Y., ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Günaşan Mahallesi'nde meydana geldi. Nezir Y.'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kamyon, 15 metre yüksekliğindeki Kızılçubuk Köprüsü'nden düştü. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılıp, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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