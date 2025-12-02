Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirip, öldü

DİYARBAKIR'da, Kayapınar Belediyesi Eşbaşkan yardımcısı Gülistan Nazlıer'in ağabeyi Selman Nazlıer, aracıyla seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Nazlıer'in kullandığı araç ise 3 araca çarparak durabildi, kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Kayapınar Belediyesi Eşbaşkan yardımcısı Gülistan Nazlıer'in ağabeyi Selman Nazlıer, aracıyla seyir halindeyken fenalaştı. Kontrolden çıkan araç, 3 araca çarparak durabildi. Kazada, Nazlıer ve çarptığı 3 araçtaki 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan kalp krizi geçirdiği belirlenen Nazlıer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nazlıer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.