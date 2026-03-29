Diyarbakır'da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kafede bulunan N.O. (58) boynundan yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.O., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı