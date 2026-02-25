Haberler

Diyarbakır'da kadınlara ve araçlara saldıran zihinsel engelli gözaltında

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, zihinsel engelli olduğu iddia edilen bir şüpheli, kadınlara ve park halindeki araçlara saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

DİYARBAKIR'da kadınlara ve park halindeki araçlara saldırdığı iddia edilen ve zihinsel engelli olduğu ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; zihinsel engelli olduğu öne sürülen kişi, yoldan geçen kadınlara ve park halindeki araçlara saldırdı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında yeri tespit edilen şüpheli yakalanıp gözaltına aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı



