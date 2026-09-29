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Diyarbakır'da kadını öldürme iddiasıyla görülen dava 19 Ocak 2027'ye ertelendi

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Diyarbakır Yenişehir'de birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın davasına devam edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 19 Ocak 2027'ye erteledi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde geçen yıl birlikte yaşadığı Helin Eren'i silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Siyabent Ş'nin yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Siyabent Ş, maktulün annesi Kıymet ve babası Aziz Eren, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları hazır bulundu.

Sanık Siyabent Ş, yaptığı savunmada, "Helin ile sürekli tartışıyorduk ve ayrılıyorduk. Helin ölmeden 3 ay önce hamile olduğunu söylemişti. Helin ile ayrıldığımızda bazen bebeği aldırdığını, bazen de aldırmadığını anlatıyordu. Helin beni arayarak görüşmek istedi. Olayın yaşandığı bölgeye giderken korku içindeydim. Pusuya düştüğümü düşündüğüm için hedef gözetmeden üzerimdeki ruhsatsız tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra polisler gelip beni aldılar, pişmanım." dedi.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaasında, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Maktulün annesi Kıymet ve babası Aziz Eren de sanığın kızlarına şiddet uyguladığını ileri sürerek, cezalandırılması talebinde bulundu.

Ailenin avukatı Onur Değer ise sanığın eyleminin "tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürme" suçunu içerdiğini belirterek, cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın isnat edilen suçtan cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Ocak 2027'ye erteledi.

İddianamede, tutuklu sanık Siyabent Ş. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis isteniyor.

Kaynak: AA
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