Diyarbakır'da kadın sağlığı alanındaki güncel gelişmeler kongrede ele alınıyor

Türk Jinekoloji ve Obstetri Vakfı (TJOV) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen "Doğu-Güneydoğu Kongresi" sürüyor.

Kayapınar ilçesindeki bir otelde dün başlayan kongreye, yurt içi ve yurt dışından 520 doktor katıldı, 20 firma da bilgilendirme standı açtı.

Kadın hastalıkları ve doğum alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı kongrede, alanında uzman doktorlar sunum gerçekleştiriyor, daha önce yapılan ameliyatların görüntüleri üzerinden eğitim veriliyor.

TJOV Doğu-Güneydoğu Başkanı Doç. Dr. Sedat Akgöl, AA muhabirine, Diyarbakır'da 4'üncü kez böyle bir kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kongreye katılan hekimlerin alanlarında uzman isimlerden oluştuğunu belirten Akgöl, kongre sonrasında ortaya çıkacak çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını hedeflediklerini anlattı.

Daha önce düzenlenen kongrelerin verimli geçtiğini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Akgöl, şöyle konuştu:

"Kongremizin ulusal ve uluslararası katılımcıları var. Burada kadın hastalıkları ve doğum alanındaki tüm güncel konuları ele alıyoruz. Normal doğum, riskli gebelik takibi, kadın kanserleri ve korunma yöntemleri, gebelikte aşı uygulamaları ve ülkemizdeki nüfus dinamikleri gibi başlıkları değerlendirdik. Normal doğumun nasıl daha yaygın hale getirilebileceğini konuştuk. Ayrıca gençlerin evliliğini ve doğumu teşvik etmeye yönelik politikalar konusunda nasıl bir perspektif sunulabileceğini tartıştık. Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplum sağlığının güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye'nin önemli kamu hastanelerinde görev yapan akademisyenler olarak sorunların büyümeden önlenmesine yönelik çözüm önerilerini ele aldık."

Kongre başkanlarından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Ege de kongrenin yalnızca bilimsel bir toplantı olmadığını aynı zamanda bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından önemli bir platform olduğunu belirtti.

Bilimin paylaşıldıkça büyüyen bir değer olduğunu ifade eden Ege, hızla gelişen tıp dünyasında güncel bilgiyi takip etmenin ve deneyim paylaşımını artırmanın her zamankinden daha önemli hale geldiğini kaydetti.

Kongre, yarın sona erecek.