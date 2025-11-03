Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 58 Gözaltı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 58 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 16 tabanca, 11 uzun namlulu silah, 497 tabanca mühimmatı, 1252 uzun namlulu silah mühimmatı, 12 tabanca şarjörü, 6 uzun namlulu silah şarjörü, gümrük kaçağı 3 bin 828 paket sigara, 7 elektronik sigara, 6 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 58 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.