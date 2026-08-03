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Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 76 şüpheliye işlem

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 76 şüpheliye işlem
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Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara, kaçak et ve tütün gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 76 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" kapsamında yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 bin 704 paket gümrük kaçağı sigara, 5570 paket ısıtılmış tütün mamulü, 800 puro, 372 elektronik sigara, 9 ton kaçak et, 5 kilogram kaçak tütün, 24 elektronik eşya ve 21 termos ele geçirildi.

Yakalanan 76 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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