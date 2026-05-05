Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 31 bin 118 paket sigara, 6 bin 520 paket ısıtılmış tütün mamulü, 6 bin 68 güneş gözlüğü, 320 puro, 313 cep telefonu şarj cihazı, 180 kol saati, 178 termos, 86 elektronik sigara, 25 kilogram nargile tütünü ve 25 elektronik eşya ele geçirildi, 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı.