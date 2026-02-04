Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 31 operasyonda çok sayıda kaçak sigara, tütün mamulü ve elektronik eşya ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 31 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 bin 910 paket kaçak sigara, 290 paket ısıtılmış tütün mamulü, 160 kilogram kaçak tütün, 70 puro, 49 elektronik eşya, 44 litre viski, 41 elektronik sigara, 16 tabanca mühimmatı, 9 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.