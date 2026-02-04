Haberler

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 31 operasyonda çok sayıda kaçak sigara, tütün mamulü ve elektronik eşya ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 31 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 bin 910 paket kaçak sigara, 290 paket ısıtılmış tütün mamulü, 160 kilogram kaçak tütün, 70 puro, 49 elektronik eşya, 44 litre viski, 41 elektronik sigara, 16 tabanca mühimmatı, 9 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
Yolcu otobüsü devrildi! 16 kişi öldü, 44 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

Başsız ceset vahşetini, tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi

Bu takımı kim durduracak?
Norveç monarşinin devamını seçti

Mide bulandıran sapkınlığa rağmen, cumhuriyeti reddettiler