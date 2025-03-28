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Diyarbakır'da Kaçak Avcılara Büyük Ceza

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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, avcılığın yasak olduğu bölgede kaçak avlanan 9 kişiye toplam 462 bin 571 lira para cezası uygulandı. Olayda 25 keklik ve çeşitli av malzemeleri ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaçak avlanan 9 kişiye toplam 462 bin 571 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kırsal Çaybaşı Mahallesi Kaçar mezrası mevkisinde, avcılığın yasak olduğu bölgede tuzaklama yöntemi ile kaçak keklik avlandığını tespit etti.

Bölgede yapılan çalışmada, 25 keklik, 20 keklik kafesi, 18 tuzaklama ağı ve 3 el feneri ele geçirildi.

Ekipler, kaçak avlanan 9 kişiye toplam 462 bin 571 lira ceza kesti.

Ele geçirilen malzemeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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