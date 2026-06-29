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Diyarbakır'da Çeşitli Suçlardan Aranan 124 Zanlı Jasat Tarafından Yakalandı

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Diyarbakır'da JASAT koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, nitelikli yağma, kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan 124 kişi yakalandı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 124 zanlı, Jandarma Suç Arama Timleri (JASAT) koordinesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Diyarbakır'da suçun önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda nitelikli yağma, kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma gibi suçlardan arananların da arasında bulunduğu 124 kişi yakalandı.

Kaynak: ANKA
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